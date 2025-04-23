Самые дешевые отели на майские праздники россияне бронируют в Кыргызстане. Топ-5 бюджетных направлений для поездок на выходные назвали в сервисе Ostrovok.

По данным мониторинга, средняя стоимость ночи в гостиницах и апартаментах республики составляет 4,9 тысячи рублей. В пятерку доступных стран также вошел Вьетнам: там остановиться на ночь можно в среднем за 5,1 тысячи рублей. При этом 5,3 тысячи нужно будет заплатить за отдых в Абхазии, а 5,5 тысячи — в отелях Казахстана. Завершает список Грузия, там средняя стоимость ночи в гостинице в мае достигает 6 тысяч рублей.