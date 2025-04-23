Инициативу по улучшению мониторинга восстановления экосистем запускает ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) представила в День Земли новую инициативу для улучшения мониторинга и отчетности по восстановлению экосистем. Об этом сообщают «Новости ООН».

Инициатива предполагает комплексный подход к восстановлению природы, включая леса, сельскохозяйственные и водно-болотные угодия, а также пастбища и морские экосистемы.

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«Страны мира уже взяли обязательства по восстановлению примерно 1 миллиарда гектаров земель, что потенциально может составить треть всех усилий, необходимых для удержания глобального потепления ниже 2 градусов по Цельсию к 2030 году. Возрождение экосистем также помогает обеспечить население продовольствием и источниками средств к существованию», — говорится в сообщении.

Тем не менее многие государства не располагают технологиями и ресурсами для эффективного отслеживания восстановления деградированных экосистем. Согласно опросу, проведенному секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии, 80 процентов стран заявили о неспособности собирать данные, чтобы отчитываться о прогрессе. В рамках новой инициативы государства получат доступ к передовым технологиям, что поможет создать единую глобальную базу данных и перейти от абстрактных обязательств к конкретным и проверяемым результатам.

Международный день Земли отмечают 22 апреля.