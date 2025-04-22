На компенсации владельцам снесенных домов в Оше выделят более 68 миллионов сомов

Кабинет министров поручил Министерству финансов выделить около 68 миллионов сомов на компенсации гражданам, чьи дома снесут в результате строительства дороги в Ошской области. Соответствующее распоряжение 21 апреля подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, 67 миллионов 829 тысяч 772 сома выделяются для выплаты компенсаций собственникам за согласованный снос строений, попавших в красную линию при строительстве четырехполосной дороги протяженностью 599,19 метра. Она должна соединить трассу Бишкек — Ош с улицей Турсунбаевой в южной столице.

Кроме этого, распоряжение содержит пункт о трансформации земельного участка площадью 2,5 гектара в селе Падаван Кара-Суйского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

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В аппарате полномочного представителя президента в Ошской области рассказали 24.kg, что дорога, о которой идет речь в распоряжении, не достроена из-за расположенных на этой территории жилых домов.

Всего там находится, по словам сотрудника аппарата Амира Жоошбаева, 37 объектов — 32 дома и 5 коммерческих объектов.

«Полностью снесены будут не все дома — где-то около половины. У остальных же объектов снесут заборы, часть хозяйственных объектов и так далее. Владельцы всех 32 домов получат взамен участки в селе Падаван для строительства нового жилья и денежные компенсации, а владельцы коммерческих объектов получат компенсации», — сказал он.

По словам Амира Жоошбаева, все граждане согласились на данные условия и подписали соответствующие договоры. Отмечается, что выплата компенсаций начнется в ближайшее время.