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Общество

Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 26 мая

В Кыргызстане во всех общеобразовательных организациях торжественное мероприятие, посвященное завершению 2024/25 учебного года, состоится 26 мая в 9.00.

По данным Министерства образования и науки, ответственность за обеспечение безопасности в ходе Последнего звонка возлагается на руководителей образовательных организаций.

Им строго запрещены сбор денежных средств, а также организация дополнительных мероприятий для выпускников и их родителей.

Ответственные сотрудники департамента образования мэрии Бишкека, управления образования Оша, а также районных и городских отделов образования организуют круглосуточное дежурство.

Собрания с участием родителей проведут для информирования об их ответственности за безопасность учащихся в ходе мероприятий за пределами учебных заведений.

Также запрещаются использование легковоспламеняющихся и травмоопасных фейерверков, технического оборудования, угрожающего жизни и здоровью людей, и запуск экологически вредных гелиевых шаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326803/
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