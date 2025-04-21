Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 26 мая

В Кыргызстане во всех общеобразовательных организациях торжественное мероприятие, посвященное завершению 2024/25 учебного года, состоится 26 мая в 9.00.

По данным Министерства образования и науки, ответственность за обеспечение безопасности в ходе Последнего звонка возлагается на руководителей образовательных организаций.

Им строго запрещены сбор денежных средств, а также организация дополнительных мероприятий для выпускников и их родителей.

Ответственные сотрудники департамента образования мэрии Бишкека, управления образования Оша, а также районных и городских отделов образования организуют круглосуточное дежурство.

Собрания с участием родителей проведут для информирования об их ответственности за безопасность учащихся в ходе мероприятий за пределами учебных заведений.

Также запрещаются использование легковоспламеняющихся и травмоопасных фейерверков, технического оборудования, угрожающего жизни и здоровью людей, и запуск экологически вредных гелиевых шаров.