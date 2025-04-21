«Золотые визы» для иностранцев вводятся в Узбекистане с 1 июня

С 1 июня 2025 года в Узбекистане вводится упрощенный порядок получения вида на жительство сроком на пять лет для иностранных граждан и лиц без гражданства. Эта норма закреплена в указе президента от 18 апреля, сообщает Министерство юстиции.

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Для получения документа заявителю необходимо внести $200 тысяч, а также по $100 тысяч за каждого члена семьи — супругу или супруга, детей и родителей.

Вид на жительство — документ, удостоверяющий личность лица без гражданства или гражданина иностранного государства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Узбекистана.

Сегодня виды на жительство в Узбекистане выдаются определенным категориям граждан:

иностранным гражданам или лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Узбекистан, — по достижении ими 16 лет;

лицам, получившим в порядке, установленном положением, разрешение на постоянное проживание на территории Узбекистана, включая лиц, возвратившихся в страну, у которых гражданство Узбекистана в соответствии с законом прекращено;

гражданам стран, включенным в перечень стран, граждане которых имеют право получать вид на жительство в Узбекистане при условии приобретения недвижимого имущества в Ташкентской области и Ташкенте — на сумму в эквиваленте не менее $300 тысяч; Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях — на сумму в эквиваленте не менее $200 тысяч; в Каракалпакстане и других областях республики — на сумму в эквиваленте не менее $100 тысяч;

лицам, постоянно проживающим на территории Узбекистана, но не принявшим гражданство страны или у которых гражданство Узбекистана в соответствии с законом прекращено.

В Узбекистане с 2019 года действует программа предоставления гражданам 109 стран ВНЖ при покупке недвижимости на определенную сумму.