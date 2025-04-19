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Общество

Судебные исполнители Кыргызстана получили служебные авто. Но есть одно условие

Судебных исполнителей Кыргызстана обеспечили служебным автотранспортом. Об этом заявил председатель Верховного суда Медербек Сатыев.

По его словам, это стало возможным при поддержке президента Садыра Жапарова.

Медербек Сатыев напомнил, что служебные машины выдаются с условием использоваться строго по назначению.

«Обеспечение автотранспортом — важный шаг на пути к своевременному исполнению судебных актов. Каждый из вас обязан внести свой вклад в защиту прав граждан. Для этого необходимо подчиняться закону и добросовестно исполнять свои обязанности», — отметил он.

По данным пресс-службы Верховного суда, подобные меры направлены на повышение эффективности и прозрачности в работе судебных исполнителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326631/
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