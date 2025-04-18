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Общество

В Беларуси открыт сквер в память о воинах-кыргызстанцах

В Бешенковичском районе Витебской области состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвященное воинам-кыргызстанцам, участвовавшим в освобождении Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба МИД. 

Церемония прошла у мемориального комплекса на месте братской могилы Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева. В митинге-реквиеме приняли участие посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун, депутаты Национального собрания, представители Суда ЕАЭС, а также местный актив и жители района.

В своем выступлении Эрбол Султанбаев отметил, что около 30 тысяч кыргызстанцев отдали жизнь, освобождая Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Он выразил благодарность белорусскому народу за бережное отношение к памяти о воинах-кыргызстанцах.

В завершение церемонии участники возложили цветы к братской могиле, а рядом с мемориалом высадили сквер. В честь юбилея Победы и в знак памяти об участниках войны установлена памятная табличка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326605/
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