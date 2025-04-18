В Ташкенте планируют открыть клинику для медосмотров мигрантов, выезжающих в РФ

Ташкент и Москва обсудили возможность переноса ряда миграционных процедур, включая медицинский осмотр и сдачу экзамена по русскому языку, с территории России в Узбекистан, сообщает Podrobno.uz.

Вопросы сотрудничества обсуждались на заседании двусторонней рабочей группы в Министерстве иностранных дел Узбекистана с участием представителей МИД, Генеральной прокуратуры, МВД, Агентства по внешней трудовой миграции и посольства России.

В частности, речь шла о переносе сдачи экзамена по русскому языку в филиалы российских вузов в Ташкенте, открытии центров подготовки к экзаменам, а также проведении курсов по русскому языку, истории и законодательству России. Для организации обучения планируется привлекать российских преподавателей и мастеров производственного обучения, а также готовить местные кадры.

Также обсуждалась возможность создания в Узбекистане специализированной медицинской клиники для проведения медосмотров и лабораторных анализов, необходимых для трудоустройства в России.

Министерство внутренних дел Узбекистана инициировало вопрос о возобновлении работы представительства службы «Паспортно-визовый сервис» в Ташкенте. Российская сторона выразила готовность положительно рассмотреть этот запрос.

Кроме того, обсуждался вопрос о возобновлении деятельности представительства многофункционального миграционного центра «Сахарово» в Ташкенте. Ожидается, что в следующем раунде переговоров примут участие сотрудники данного центра.

Эти предложения войдут в повестку заседания узбекско-российской межведомственной рабочей группы, которое планируется провести 27–30 апреля в Москве.