20:28
USD 87.10
EUR 99.05
RUB 1.07
Общество

В Ташкенте планируют открыть клинику для медосмотров мигрантов, выезжающих в РФ

Ташкент и Москва обсудили возможность переноса ряда миграционных процедур, включая медицинский осмотр и сдачу экзамена по русскому языку, с территории России в Узбекистан, сообщает Podrobno.uz.

Вопросы сотрудничества обсуждались на заседании двусторонней рабочей группы в Министерстве иностранных дел Узбекистана с участием представителей МИД, Генеральной прокуратуры, МВД, Агентства по внешней трудовой миграции и посольства России.

В частности, речь шла о переносе сдачи экзамена по русскому языку в филиалы российских вузов в Ташкенте, открытии центров подготовки к экзаменам, а также проведении курсов по русскому языку, истории и законодательству России. Для организации обучения планируется привлекать российских преподавателей и мастеров производственного обучения, а также готовить местные кадры.

Также обсуждалась возможность создания в Узбекистане специализированной медицинской клиники для проведения медосмотров и лабораторных анализов, необходимых для трудоустройства в России.

Министерство внутренних дел Узбекистана инициировало вопрос о возобновлении работы представительства службы «Паспортно-визовый сервис» в Ташкенте. Российская сторона выразила готовность положительно рассмотреть этот запрос.

Кроме того, обсуждался вопрос о возобновлении деятельности представительства многофункционального миграционного центра «Сахарово» в Ташкенте. Ожидается, что в следующем раунде переговоров примут участие сотрудники данного центра.

Эти предложения войдут в повестку заседания узбекско-российской межведомственной рабочей группы, которое планируется провести 27–30 апреля в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326604/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
В центре «Сахарово» в Москве находятся 56 кыргызстанцев, в том числе семь женщин
Минтруда КР помогло вернуть мигрантам в РФ заработанные 2 миллиона рублей
Посол КР в РФ обсудил с депутатом Госдумы задержание кыргызстанцев в Москве
Сдача мигрантами экзаменов по русскому языку принесла РФ 2,5 миллиарда рублей
Фото- и дактилоскопическая проверка иностранцев в РФ: первые итоги эксперимента
Минтруда России сократило число профессий для упрощенного получения ВНЖ
В Севастополе осудили кыргызстанца за избиение
Депутат Госдумы высказалась по поводу инцидента с задержанием граждан КР в РФ
Массовое задержание кыргызстанцев в Москве. Комментарий Минтруда
Из Ленинградской области РФ выдворены мигранты, в том числе из Кыргызстана
Популярные новости
У&nbsp;бессрочных водительских удостоверений в&nbsp;Tunduk появилась дата действия У бессрочных водительских удостоверений в Tunduk появилась дата действия
Почему грецкий орех кыргызский и&nbsp;при чем тут Ташиев Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев
В&nbsp;Кыргызстане укрепляют готовность на&nbsp;случай чрезвычайных ситуаций В Кыргызстане укрепляют готовность на случай чрезвычайных ситуаций
Кыргызстанцы смогут беспрепятственно пересекать российско-белорусскую границу Кыргызстанцы смогут беспрепятственно пересекать российско-белорусскую границу
Бизнес
Пополняйте баланс телефона в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
Рекордный год для MEGA: трансформация в действии Рекордный год для MEGA: трансформация в действии
Весенний сезон: как KICB помогает аграриям Весенний сезон: как KICB помогает аграриям
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
18 апреля, пятница
20:26
Эксперимент. Япония хочет начать производить знаменитый алкоголь саке на Луне Эксперимент. Япония хочет начать производить знаменитый...
20:10
В Ташкенте планируют открыть клинику для медосмотров мигрантов, выезжающих в РФ
19:50
В Бишкеке пройдет международный фестиваль, посвященный столетию Интергельпо
19:21
«Кыргызалтын» выплатит 12,9 миллиарда сомов дивидендов
19:00
Афиша Бишкека на выходные: концерты, весенний фестиваль и Московский цирк