В Бишкеке установят памятник Герою КР и народному поэту Сооронбаю Жусуеву

В Бишкеке появится памятник Герою Кыргызской Республики, народному поэту, лауреату Государственной премии имени Токтогула, ветерану Великой Отечественной войны Сооронбаю Жусуеву. Об этом стало известно 18 апреля на сессии Бишкекского городского кенеша.

Как сообщил депутат БГК Рысбай Аматов в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Сооронбая Жусуева. В связи с юбилеем в столице в сквере Тоголока Молдо выделяется участок под установку памятника. Решение принято кабинетом министров.

Фото из интернета. Герой КР и народный поэт Сооронбай Жусуев

Сооронбай Жусуев родился 15 мая 1925 года в селе Кызыл-Жар Кара-Кулджинского района Ошской области. В годы Великой Отечественной войны служил связистом в составе легендарной 8-й гвардейской дивизии имени И.В. Панфилова. Был дважды ранен.

После войны Жусуев окончил Ошский государственный педагогический институт, затем — Литературный институт имени Горького в Москве. Работал в редакциях газет и журналов, в Союзе писателей Кыргызстана.

Первое стихотворение поэта было опубликовано в 1943 году. Всего он издал более 30 книг на кыргызском и 14 — на русском языке. Его произведения переведены на многие языки, десятки стихов положены на музыку.

В 1981 году Жусуеву было присвоено звание народного поэта Кыргызстана. В 1998 году он стал лауреатом Государственной премии имени Токтогула за роман в стихах «Курманжан датка».

За героизм, вклад в развитие литературы и активную общественную деятельность Жусуев награжден орденами Отечественной войны I степени, «Манас» III степени, медалями «За отвагу» и «Даңк». Он является почетным гражданином Бишкека и Оша, почетным профессором ряда университетов. Его имя носят две школы в Ошской области.

За особые заслуги перед страной поэту было присвоено звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») и вручен знак отличия «Ак Шумкар».



​Сооронбай Жусуев скончался 4 февраля 2016 года в Бишкеке и был похоронен на Ала-Арчинском кладбище.