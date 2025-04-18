20:27
USD 87.10
EUR 99.05
RUB 1.07
Общество

19 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Джалиля, Алма-Атинской, Курманджан Датки, проспекта Жибек Жолу, улицы Западная, Ялтинская;
  • 10.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина;
  • 9.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Средний, улицы Средняя, Панфилова);
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, -2, -5).
2
Чуйская область
  • 10.00-13.00 — село Молдовановка (улицы Пионерская, Набережная, Парковая);
  • 13.00-17.00 — село Кайырма (улица Школьная);
  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Береговая, Макаренко), села Ивановка (улицы Солнечная, Токмакская, Уральская, Проектируемая, Айтматова, Масалиева), Милянфан (улицы Фрунзе, Диваза, Гагарина);
  • 9.00-18.00 — село Люксембург (школа имени Ваккера, водокачка).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326579/
просмотров: 857
Версия для печати
Материалы по теме
18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 апреля: где в регионах отключат свет
16 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 апреля: где в Бишкеке отключат свет
11 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 апреля: где в Бишкеке отключат свет
9 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
У&nbsp;бессрочных водительских удостоверений в&nbsp;Tunduk появилась дата действия У бессрочных водительских удостоверений в Tunduk появилась дата действия
Почему грецкий орех кыргызский и&nbsp;при чем тут Ташиев Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев
В&nbsp;Кыргызстане укрепляют готовность на&nbsp;случай чрезвычайных ситуаций В Кыргызстане укрепляют готовность на случай чрезвычайных ситуаций
Кыргызстанцы смогут беспрепятственно пересекать российско-белорусскую границу Кыргызстанцы смогут беспрепятственно пересекать российско-белорусскую границу
Бизнес
Пополняйте баланс телефона в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
Рекордный год для MEGA: трансформация в действии Рекордный год для MEGA: трансформация в действии
Весенний сезон: как KICB помогает аграриям Весенний сезон: как KICB помогает аграриям
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
18 апреля, пятница
20:26
Эксперимент. Япония хочет начать производить знаменитый алкоголь саке на Луне Эксперимент. Япония хочет начать производить знаменитый...
20:10
В Ташкенте планируют открыть клинику для медосмотров мигрантов, выезжающих в РФ
19:50
В Бишкеке пройдет международный фестиваль, посвященный столетию Интергельпо
19:21
«Кыргызалтын» выплатит 12,9 миллиарда сомов дивидендов
19:00
Афиша Бишкека на выходные: концерты, весенний фестиваль и Московский цирк