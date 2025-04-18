19 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Джалиля, Алма-Атинской, Курманджан Датки, проспекта Жибек Жолу, улицы Западная, Ялтинская;

10.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина;

9.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Средний, улицы Средняя, Панфилова);

13.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, -2, -5).

2 Чуйская область Чуйская область