19 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Джалиля, Алма-Атинской, Курманджан Датки, проспекта Жибек Жолу, улицы Западная, Ялтинская;
- 10.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина;
- 9.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Средний, улицы Средняя, Панфилова);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, -2, -5).
2Чуйская область
- 10.00-13.00 — село Молдовановка (улицы Пионерская, Набережная, Парковая);
- 13.00-17.00 — село Кайырма (улица Школьная);
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Береговая, Макаренко), села Ивановка (улицы Солнечная, Токмакская, Уральская, Проектируемая, Айтматова, Масалиева), Милянфан (улицы Фрунзе, Диваза, Гагарина);
- 9.00-18.00 — село Люксембург (школа имени Ваккера, водокачка).