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Общество

В Бишкеке стартует проект «Бириккен колдор» в поддержку подростков из детдомов

В инновационном центре при Минкультуры 19 апреля состоится открытие социального проекта «Бириккен колдор», направленного на поддержку подростков из детских домов и малообеспеченных семей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Цель проекта — обеспечение социальной и профессиональной адаптации молодежи через обучение, наставничество и развитие ключевых жизненных и профессиональных навыков. Он охватит 150 подростков по всей стране.

Проект включает:

  • подготовку к ОРТ;
  • обучение soft skills;
  • освоение цифровых профессий (SMM, мобилография, маркетинг);
  • психологическую поддержку и наставничество;
  • помощь в трудоустройстве и запуске стартапов;
  • участие в волонтерских инициативах.

С участниками проекта личным примером и историями успеха поделятся известные спортсмены, предприниматели и активные представители молодежи. Подростки получат практические советы и поддержку на пути к самоопределению и развитию.

В мероприятии примут участие:

  • заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев;
  • начальник управления по реализации молодежной политики Аскар Шайкидинов;
  • председатель общественного объединения «Молодежное движение Кыргызстана» Жакшылык Бекназаров;
  • руководитель проектов общественного фонда «Эне-балага тирек» Махабат Оморова.

Проект реализуется по совместной инициативе общественного объединения «Молодежное движение Кыргызстана» и общественного фонда «Эне — балага тирек» при поддержке Минкультуры. Основатели планируют сделать его долгосрочным с перспективой расширения и создания сообщества выпускников и наставников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326571/
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