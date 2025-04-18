В Бишкеке стартует проект «Бириккен колдор» в поддержку подростков из детдомов

В инновационном центре при Минкультуры 19 апреля состоится открытие социального проекта «Бириккен колдор», направленного на поддержку подростков из детских домов и малообеспеченных семей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Цель проекта — обеспечение социальной и профессиональной адаптации молодежи через обучение, наставничество и развитие ключевых жизненных и профессиональных навыков. Он охватит 150 подростков по всей стране.

Проект включает:

подготовку к ОРТ;

обучение soft skills;

освоение цифровых профессий (SMM, мобилография, маркетинг);

психологическую поддержку и наставничество;

помощь в трудоустройстве и запуске стартапов;

участие в волонтерских инициативах.

С участниками проекта личным примером и историями успеха поделятся известные спортсмены, предприниматели и активные представители молодежи. Подростки получат практические советы и поддержку на пути к самоопределению и развитию.

В мероприятии примут участие:

заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев;

начальник управления по реализации молодежной политики Аскар Шайкидинов;

председатель общественного объединения «Молодежное движение Кыргызстана» Жакшылык Бекназаров;

руководитель проектов общественного фонда «Эне-балага тирек» Махабат Оморова.

Проект реализуется по совместной инициативе общественного объединения «Молодежное движение Кыргызстана» и общественного фонда «Эне — балага тирек» при поддержке Минкультуры. Основатели планируют сделать его долгосрочным с перспективой расширения и создания сообщества выпускников и наставников.