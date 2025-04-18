Ходить или не ходить? Спор о пользе 10 тысяч шагов в день не теряет актуальности

Спор вокруг рецепта с 10 тысячами шагов в день для нормализации веса продолжают вести сторонники и противники гипотезы. Этот метод не всегда помогает бороться с лишним весом, но ходьба в быстром темпе может ускорить процесс похудения, рассказал изданию WelnessPulse американский терапевт Майкл Чичак.

По его словам, 10 тысяч шагов в день считаются «золотым стандартом» физической активности. Однако в действительности такой метод не универсальный.

Эксперт сослался на эксперимент 2021 года, в рамках которого пожилые люди с высоким индексом массы тела совершали групповые прогулки. Результаты показали, что 7 тысяч шагов ежедневно в течение 12 недель помогли добровольцам значительно снизить вес, сократить процент жира в организме и уменьшить объемы талии.

Другое исследование, проведенное учеными из Китайского университета культуры, показало, что даже 12 тысяч шагов в день не улучшили состав тела студентов с ожирением. Однако, когда в программу включили быструю ходьбу как тренировки средней интенсивности, вес участников начал снижаться.

По словам Майкла Чичака, интенсивность ежедневной ходьбы так же важна для здоровья, как и количество пройденных шагов. Врач добавил, что сама по себе ходьба не приведет к значительному снижению веса, но она помогает эффективно худеть в сочетании со сбалансированным питанием, тренировками и хорошим сном.