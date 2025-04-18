МИД разъясняет новые условия трудовой миграции в Венгрии для иностранцев

Министерство иностранных дел предоставило разъяснения относительно новых правил по оформлению разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, включая граждан Кыргызстана, на территории Венгрии.

Как сообщает МИД КР, с 1 января 2025 года Венгрия изменила правила выдачи национальных виз для длительного пребывания с целью трудоустройства для всех иностранных граждан. Согласно новым правилам, такие визы теперь не выдаются гражданам тех стран, с которыми у Венгрии или Европейского союза отсутствует действующее соглашение о реадмиссии (согласие на принятие обратно государством своих граждан).

Эти меры были приняты венгерской стороной с целью повышения эффективности миграционного контроля и для обеспечения правовых оснований для возвращения иностранных граждан в случае нарушения ими миграционного законодательства Венгрии.

В данном контексте Министерство иностранных дел КР отмечает, что компетентные органы Кыргызской Республики в настоящее время ведут работу по проработке вопроса заключения соглашений о реадмиссии со странами Европейского союза, в том числе и с Венгрией.