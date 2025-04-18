Минтруда КР помогло вернуть мигрантам в РФ заработанные 2 миллиона рублей

Представительство Минтруда Кыргызстана в России помогло 16 гражданам вернуть задолженность по заработной плате на сумму более 2 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники представительства провели необходимые мероприятия, направленные на восстановление нарушенных трудовых прав. В результате переговоров и взаимодействия с работодателем ООО «СПС-К» удалось вернуть зарплату кыргызстанцам в размере 2 миллионов 293 тысяч рублей.

Отмечается, что представительство Минтруда продолжает системную работу по защите трудовых прав соотечественников, находящихся на территории Российской Федерации, и призывает граждан обращаться в случае возникновения аналогичных ситуаций.