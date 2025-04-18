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Общество

Эксперимент. Япония хочет начать производить знаменитый алкоголь саке на Луне

Японская компания Asahi Shuzo, которая производит саке премиум-класса, хочет провести эксперимент по приготовлению знаменитого алкогольного напитка на Международной космической станции, а затем и на Луне. Об этом сообщает South China Morning Post.

На презентации в Токио производитель показал, как будет выглядеть бутылка элитного сакэ бренда Dassai, сваренного в космосе. Стоимость составит $738 тысяч за 100 миллиграммов.

«Это не просто разовая попытка ради пиара, а скорее начало: от Луны к другим возможностям», — заявил президент и генеральный директор Asahi Shuzo Кадзухиро Сакураи.

Он вдохновился американской программой исследования Луны «Артемида», которая предполагает устойчивое присутствие человека на земном спутнике. Японская компания задалась целью обеспечить будущих жителей Луны алкогольными напитками.

В октябре 2025 года на МКС будет доставлен груз с необходимым оборудованием для сбора космической пивоварни. Японский астронавт Соити Ногути поделился, что он и другие космонавты «воодушевлены» идеей производить алкоголь прямо на станции.

В декабре прошлого года японский алкогольный напиток саке получил статус нематериального культурного наследия человечества от ЮНЕСКО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326469/
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