В Японии открыли первую Ассоциацию студентов Кыргызстана. Об этом сообщает МИД.

По его данным, в Токио с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Японии Эркина Осоева состоялась официальная церемония открытия организации.

Фото МИД

Ассоциация учреждена сообществом студентов Кыргызстана в Японии при поддержке дипмиссии, организации JASSO, Университета Цукуба и партнеров.

Цель создания организации — поддержка и интеграция студентов, обучающихся в Японии. Она также поспособствует обмену культурным и академическим опытом и адаптации к жизни в стране.

Гостям мероприятия представлена презентация о Кыргызской Республике, а также подготовлена культурная программа с игрой на национальных инструментах, исполнением кыргызских песен и отрывка из эпоса «Манас».