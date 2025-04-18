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Общество

В Японии открыли первую Ассоциацию студентов Кыргызстана

В Японии открыли первую Ассоциацию студентов Кыргызстана. Об этом сообщает МИД.

По его данным, в Токио с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Японии Эркина Осоева состоялась официальная церемония открытия организации.

МИД
Фото МИД

Ассоциация учреждена сообществом студентов Кыргызстана в Японии при поддержке дипмиссии, организации JASSO, Университета Цукуба и партнеров.

Цель создания организации — поддержка и интеграция студентов, обучающихся в Японии. Она также поспособствует обмену культурным и академическим опытом и адаптации к жизни в стране.

Гостям мероприятия представлена презентация о Кыргызской Республике, а также подготовлена культурная программа с игрой на национальных инструментах, исполнением кыргызских песен и отрывка из эпоса «Манас».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326466/
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