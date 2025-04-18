Скандал в Wildberries. Суд отдал Татьяне Ким долю Владислава Бакальчука

Суд отдал Татьяне Ким долю Владислава Бакальчука в компании Wildberries. Об этом сообщает Савеловский суд Москвы.

Здесь завершен процесс раздела активов между основателями компании Wildberries. Согласно судебному решению, 1 процент доли в ООО «Вайлдберриз», принадлежавший Владиславу Бакальчуку, переходит в собственность его бывшей супруги.

Суд также постановил сохранить за Татьяной Ким 100 процентов доли в ООО «Вайлдберриз Банк» и все денежные средства на ее личных счетах.

Таким образом, суд полностью удовлетворил исковые требования Татьяны Ким.

«По решению судьи 1 процент доли в ООО «Вайлдберриз», которым владел Владислав Бакальчук, отошел Татьяне Ким. Она стала владельцем 100 процентов компании», — сказал ее представитель.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук развелись в феврале, хотя о том, что пара расходится, стало известно еще летом прошлого года. Развод произошел вскоре после того, как Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы.

Напомним, ранее Владислав Бакальчук подал иск на сумму свыше 350 миллиардов рублей к компаниям Wildberries, «РВБ» и своей жене Татьяне Ким.

18 сентября 2024-го в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве произошла стрельба. Погибли два охранника, пострадали семь человек. Владелица корпорации Татьяна Бакальчук обвинила мужа Владислава в попытке рейдерского захвата. В ответ он заявил, что пришел со своей командой на переговоры, однако по ним открыли огонь.

Владислав Бакальчук — сооснователь, ему принадлежал 1 процент компании, 99 процентами владела его жена. В июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по объединению. Вскоре Владислав Бакальчук встретился с Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» маркетплейса. Татьяна Бакальчук сказала, что ее супруг «вводит людей в заблуждение», позже она подала на развод.

Татьяна Ким после этого ЧП заявила, что отказалась от фамилии мужа и вернула себе девичью.