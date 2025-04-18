В центре «Сахарово» в Москве находятся 56 кыргызстанцев, в том числе семь женщин

Сотрудники посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации совместно с представительством Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в РФ посетили центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по Москве («Сахарово»). Об этом сообщается на сайте диппредставительства нашей страны.

На встрече с директором центра Равилем Сафиным они обсудили вопросы обеспечения прав и законных интересов соотечественников, их своевременной отправки в Кыргызстан, а также дальнейшего оперативного взаимодействия с посольством.

По состоянию на 17 апреля в центре находятся 56 граждан КР, в том числе семь женщин, которых в ближайшее время отправят на родину.

Сотрудники встретились с ними, предоставили им консульско-правовую консультацию и ответили на все интересующие их вопросы. Со стороны граждан жалоб на условия их содержания и нарушения прав не поступало.