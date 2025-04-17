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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и семь мостов

В 2025 году в Бишкеке планируется строительство четырех новых дорог и семи мостов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Планируют следующее строительство:

  • дорога на улице Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова — 4,5 километра;
  • улица Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Анкара (со строительством моста через ЮБЧК) — 3,1 километра;
  • улица Ахунбаева от улицы Достоевского до улицы Ауэзова (со строительством моста через быстроток) — 3,5 километра;
  • улица Токтоналиева от улицы Масалиева до проспекта Чингиза Айтматова — 1,13 километра.

Также планируется строительство новых мостов:

  • на улице Ауэзова через каналы ТЭЦ Бишкека;
  • на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин;
  • на улице Шукурова через ВБЧК до улицы Медерова.

Строительство эстакадных мостов за счет грантовых средств КНР в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети в Бишкеке»:

  • на пересечении улицы Льва Толстого — бульвара Молодой Гвардии;
  • на пересечении улиц 7 Апреля — Горького.

В рамках проекта «Строительство эстакадных мостов в Бишкеке»:

  • на пересечении улиц Льва Толстого — Фучика;
  • на пересечении улицы Фучика — проспекта Жибек Жолу — улицы Профсоюзной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326446/
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