В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и семь мостов

В 2025 году в Бишкеке планируется строительство четырех новых дорог и семи мостов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Планируют следующее строительство:
- дорога на улице Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова — 4,5 километра;
- улица Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Анкара (со строительством моста через ЮБЧК) — 3,1 километра;
- улица Ахунбаева от улицы Достоевского до улицы Ауэзова (со строительством моста через быстроток) — 3,5 километра;
- улица Токтоналиева от улицы Масалиева до проспекта Чингиза Айтматова — 1,13 километра.
Также планируется строительство новых мостов:
- на улице Ауэзова через каналы ТЭЦ Бишкека;
- на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин;
- на улице Шукурова через ВБЧК до улицы Медерова.
Строительство эстакадных мостов за счет грантовых средств КНР в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети в Бишкеке»:
- на пересечении улицы Льва Толстого — бульвара Молодой Гвардии;
- на пересечении улиц 7 Апреля — Горького.
В рамках проекта «Строительство эстакадных мостов в Бишкеке»:
- на пересечении улиц Льва Толстого — Фучика;
- на пересечении улицы Фучика — проспекта Жибек Жолу — улицы Профсоюзной.