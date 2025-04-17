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Общество

Фото- и дактилоскопическая проверка иностранцев в РФ: первые итоги эксперимента

В аэропортах Москвы и на одном КПП на границе России завершили эксперимент по сдаче биометрии иностранцами.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По данным заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового, выявлены 13 тысяч попыток незаконного въезда, 12 тысяч попыток проникнуть в Россию тех, кому въезд уже закрыт по решению суда, 445 попыток въезда ранее депортированных нарушителей, а также 172 преступника, находящихся в розыске, задержаны при попытке въезда.

Напомним, с 1 декабря 2024 года в аэропортах московского авиаузла, на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области на границе с Казахстаном в порядке эксперимента запустили процедуру фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в РФ.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326421/
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