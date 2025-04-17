Фото- и дактилоскопическая проверка иностранцев в РФ: первые итоги эксперимента

В аэропортах Москвы и на одном КПП на границе России завершили эксперимент по сдаче биометрии иностранцами.

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По данным заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового, выявлены 13 тысяч попыток незаконного въезда, 12 тысяч попыток проникнуть в Россию тех, кому въезд уже закрыт по решению суда, 445 попыток въезда ранее депортированных нарушителей, а также 172 преступника, находящихся в розыске, задержаны при попытке въезда.

Напомним, с 1 декабря 2024 года в аэропортах московского авиаузла, на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области на границе с Казахстаном в порядке эксперимента запустили процедуру фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в РФ.