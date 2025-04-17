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Общество

В Лейлекском районе проходит фестиваль поэзии «Өрүкзар поэзия күнү»

В Лейлекском районе Баткенской области проходит 35-й международный фестиваль поэзии «Өрүкзар поэзия күнү», посвященный памяти поэта Курбаналы Сабырова. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

На мероприятии каждый год собираются поэты, писатели, деятели культуры, молодежь и гости из соседних стран.

В этом году в фестивале принял участие заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов.

«Наш народ искренне любит поэзию, в ней вся наша душа и история, мечты и переживания. Здесь, в Лейлеке, на земле Баткена, звучат строки, которые объединяют сердца. Пусть и впредь здесь царит только поэзия как символ мира, вдохновения и согласия!» — сказал он. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326407/
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