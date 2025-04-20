Без операции не обойтись. Офтальмолог о симптомах и причинах катаракты

По данным Всемирной организации здравоохранения, катаракта является наиболее частой причиной предотвратимой слепоты. Что это такое, как лечится и можно ли избежать заболевания, 24.kg рассказала офтальмолог Жаркын Боромбаева.

Фото предоставлено собеседницей. Офтальмолог Жаркын Боромбаева

1 Что такое катаракта? Катаракта — это заболевание глаза, которое характеризуется частичным или полным помутнением хрусталика, что приводит к снижению остроты зрения. Обычно катаракта развивается индивидуально на каждом глазу, но может и симметрично на обоих глазах.

2 Виды катаракты: возрастная, старческая (встречается наиболее часто);

травматическая (развивается после получения травмы глаза или головы);

врожденная (при внутриутробных нарушениях развития);

медикаментозная (при длительном приеме некоторых препаратов, в том числе стероидных);

при системных хронических заболеваниях (сахарный диабет, онкология увеличивают предрасположенность к развитию заболевания).

3 Признаки катаракты Один из основных клинических признаков характеризуется как пелена перед глазами. Этот симптом напрямую указывает на помутнение хрусталика. Среди прочих симптомов: ухудшение зрения в ночное время суток;

искажение очертания предметов;

цвета кажутся тусклыми и блеклыми;

чувствительность к яркому свету;

быстрая зрительная утомляемость. На поздних стадиях, когда помутнение хрусталика усиливается, начинается двоение предметов. Очки больше не помогают.

4 Как протекает заболевание? Это медленно развивающаяся патология. С момента ее возникновения до появления первых клинических признаков может пройти несколько лет. Различают четыре стадии катаракты: начальная, незрелая, зрелая и перезрелая. Прогрессирует катаракта до тяжелой стадии годами. В течение этого времени зрение будет постепенно ухудшаться.

5 Лечение Консервативного лечения нет. Бороться с катарактой возможно только хирургическим путем. Отказ от своевременной операции чреват наступлением слепоты. «Золотым» стандартом лечения катаракты является факоэмульсификация. Она может проводиться разными способами, но во всех случаях подразумевает удаление естественного хрусталика и его замену искусственной интраокулярной линзой. Это одна из наиболее распространенных и успешных процедур в офтальмологии. Операция в среднем длится около 45 минут. Ее проводят, когда катаракта находится в зрелой стадии. При отсутствии других патологий с сетчаткой и роговицей, которые дают четкость, яркость изображения, после операции зрение восстанавливается. Но в послеоперационный период важно тщательно соблюдать рекомендации врача, особенно в первые дни после хирургического вмешательства. Резко вниз не наклоняться, не принимать ванну, не ходить в баню, не заниматься спортом. Если выполнять все предписания, то восстановление пройдет успешно, и человек будет хорошо видеть. В среднем восстановительный период занимает около двух недель.

6 Противопоказания к удалению катаракты: период беременности, лактация;

воспалительные заболевания глаза или других органов;

обострение различных патологий соматического характера. При диабете операцию не делают, пока не стабилизируют уровень сахара.

7 Профилактика Основная рекомендация — ежегодный осмотр у офтальмолога. Люди старше 45 лет должны проходить его обязательно. На приеме врач проверит остроту зрения, глазное давление и глазное дно. При наличии других заболеваний глаза нужно своевременно лечиться. Кроме того, следует соблюдать зрительный режим. Взрослые могут быть примером для детей, ограничивая использование гаджетов, особенно за два часа до сна. Следует больше гулять на свежем воздухе, тренировать глаза, фокусировать зрение на предметах, расположенных на дальнем расстоянии. Работающим целый день за компьютером необходимо чаще делать перерывы и смотреть вдаль. Питание тоже должно быть сбалансированным, содержащим овощи и фрукты. Морковь, к примеру, содержит бета-каротин. Попадая в организм, он преобразуется в витамин А (ретинол), необходимый для правильной работы сетчатки глаза. Но килограммами есть морковку бесполезно — организм возьмет только то количество, которое ему нужно. Черника — единственная ягода, в которой содержится лютеин — витамин, полезный для поддержания состояния клеток сетчатки. Для профилактики можно есть ягоды, особенно молодым людям, а взрослым, у которых уже есть патология сетчатки, обычно назначают лютеин в таблетированной форме.