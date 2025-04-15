Солнечную электростанцию мощностью 600 мегаватт построит в Баткене Китай

Солнечную электростанцию мощностью 600 мегаватт построит в Баткенской области Китай. В Национальном агентстве по инвестициям КР состоялось подписание соответствующего меморандума с китайской компанией Cecep Solar Energy.

Отмечается, что этот проект станет одним из крупнейших в Центральной Азии в сфере возобновляемой энергетики. Реализация направлена на снижение зависимости Кыргызстана от традиционных источников энергии, укрепление энергетической безопасности страны и поддержку климатических обязательств.

Также будут созданы новые рабочие места и активизируется развитие инфраструктуры в регионе.

Cecep Solar Energy — дочерняя компания China Energy Conservation and Environmental Protection Group, специализирующейся на зеленых технологиях.