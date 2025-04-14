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Общество

В Бишкеке проходят рейды в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних

В Первомайском районе Бишкека провели рейд и выявили 29 несовершеннолетних, находившихся без сопровождения родителей после 22.00. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в рейде участвовали инспекторы по делам несовершеннолетних РУВД, МТУ № 12, сотрудники управления соцразвития и управления образования.

Они проверили компьютерные клубы и места массового скопления людей. В результате рейда 27 детей вернули родителям, составлены протоколы и проведены информационно-профилактические беседы. Двоих подростков доставили в Центр поддержки и приема несовершеннолетних (ЦППН).

Мэрия напоминает администраторам компьютерных клубов о недопустимости пребывания несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325917/
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