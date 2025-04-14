В Бишкеке временно отключат газ в связи с ремонтными работами

С 16 по 18 апреля в части Бишкека будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе «Бишкекгаза».

Газоснабжение отключат в районе, ограниченном улицами Лермонтова, БЧК, Первомайской и жилмассивом «Бакай-Ата». Причина – проведение работ на подземном газопроводе среднего давления.

«Бишкекгаз» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей использовать альтернативные источники энергии на период проведения работ. В компании подчеркнули, что меры принимаются для обеспечения надежного и безопасного газоснабжения в будущем.