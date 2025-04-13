Минпросвещения РФ назвало регионы, где проживает больше всего детей мигрантов

Министерство просвещения России озвучило данные о том, где проживает больше всего детей мигрантов.

Уточняется, что больше всего детей мигрантов в РФ проживают на территории Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Свердловской области.

По данным Минпросвещения РФ, больше всего детей мигрантов — 44 тысячи 422 человека — живут в Московской области. На втором и третьем местах в списке расположились Москва и Санкт-Петербург, где находятся 25 тысяч 963 и 19 тысяч 622 таких ребенка соответственно. За ними идет Свердловская область, в которой проживают 9 тысяч 600 детей мигрантов.

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В ведомстве также прокомментировали вступление в силу закона, запрещающего зачислять в образовательные учреждения детей мигрантов, не владеющих русским языком. Напомним, нововведение начало действовать с 1 апреля.

Отмечается, что в настоящее время субъекты РФ занимаются созданием условий для обучения детей мигрантов государственному языку. При этом власти берут за основу успешные практики в городах и регионах, где представлена наибольшая численность таких детей.

В рамках нового закона дети мигрантов при зачислении в школы обязаны проходить тест на знание русского языка. Для этого в российской столице были организованы шесть площадок, где будущие ученики могут пройти тестирование. В Санкт-Петербурге и Московской области находятся по 18 площадок, а в Свердловской области — 45.