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Общество

Рядом с бишкекской школой № 33 Кыргызстан и Казахстан заложили Аллею славы

Рядом с бишкекской школой № 33 Кыргызстан и Казахстан заложили Аллею славы. Об этом сообщили в посольстве РК.

посольства Казахстана в Кыргызстане
Фото посольства Казахстана в Кыргызстане

Отмечается, что в Бишкеке состоялась торжественная закладка Аллеи славы у школы № 33, приуроченная к 80-летию Победы. Каждое дерево (туи привезли из Казахстана) посажено в честь героев: Самибека Игембердиева, Кемеля Токаева, Василия Петрищева и Рахимжана Кошкорбаева, поднявшего знамя над Рейхстагом, а также Анатолия Писаренко.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Свердловского района, блокадники Ленинграда, чиновники, консул и военный атташе посольства Казахстана.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал автобус для учеников этой школы. В годы голодомора здесь учился отец главы Казахстана Кемель Токаев. Также презентовали книгу Касым-Жомарта Токаева «Атам жөнүндө баян» («Слово об отце»), посвященную жизни Кемеля Токаева — фронтовика, писателя и основоположника детективного жанра в казахской литературе. В книге рассказывается и о годах учебы в Бишкеке, которые пришлись на тяжелый период 1930-х.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325841/
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