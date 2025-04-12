Скончался режиссер культового фильма «Рэмбо: первая кровь» Тед Котчефф. Ему было 94 года. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

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Дебютный фильм режиссера — «Тиара Таити» (1962) — не впечатлил критиков, как и последующие экранизации. Успех к Теду Котчеффу пришел с драмой «Ученичество Дадди Кравица» (1974), ставшей самым кассовым канадским фильмом на английском языке и получившей «Золотого медведя» в Берлине. Позже его комедия «Веселье с Диком и Джейн» (1977) также стала хитом.

В 1982 году он снял культовый боевик «Рэмбо: первая кровь» с Сильвестром Сталлоне, заработавший $160 миллионов при бюджете в $15 миллионов. Сиквелы снимали уже без него.

Последней работой Теда Котчеффа стала «Семья напрокат» (1997).