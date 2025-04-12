Рождаемость в России снизилась до минимального уровня с конца XVIII века. Об этом демограф Алексей Ракша написал в своем Telegram-канале.

По его данным, за первый квартал 2025 года в РФ зарегистрировано 293-294 тысячи новорожденных, что на 2,3 процента меньше, чем в первом квартале 2024-го.

Он добавил, что первый квартал текущего года, скорее всего, поставил антирекорд по родившимся с рубежа XVIII-XIX веков.

Эксперт считает, что к падению рождаемости привело «эхо демографической ямы 90-х» – число женщин детородного возраста (20-40 лет) сократилось.

Происходящее указывает на то, что действия властей по повышению рождаемости почти не имеют эффекта, добавил Алексей Ракша.

У соседних стран (Беларуси, Латвии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Польши, Словакии, Чехии, Германии, Франции, Венгрии, Румынии, Украины, Греции, Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Монголии, Японии) падение в последние годы еще сильнее, чем в России, уточнил демограф.

В перспективе для России это грозит ограничением роста экономики и повышением пенсионного возраста, полагает эксперт.