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Общество

Министерство культуры России окажет помощь двум театрам Кыргызстана

Министр культуры России Ольга Любимова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в РФ Кубанычбек Боконтаев обсудили празднование 80-летия Победы. Об этом глава профильного ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

из Telegram-канала Ольги Любимовой
Фото из Telegram-канала Ольги Любимовой

«Важной темой разговора стало празднование 80-летия Великой Победы. Главная инициатива российского председательства в СНГ в сфере культуры – создание Большого молодежного сводного хора государств – участников Содружества. Его первое выступление пройдет 9 мая в парке «Зарядье» в Москве. Также предложила кыргызским кинематографистам принять участие в съемках запланированного сериала об общем вкладе в Победу», – написала Ольга Любимова.

Она напомнила, что в прошлом году в России были организованы масштабные Дни культуры Кыргызстана, в рамках которых на исторической сцене Большого театра состоялся гала-концерт к 100-летию Кара-Киргизской автономной области. Ответные Дни культуры России планируются в октябре. В программу войдут концерты, мастер-классы, выставка и показы новинок российского кино.

По данным главы Минкультуры РФ, продолжается и программа поддержки русских театров.

«В этом году Минкультуры России окажет содействие Государственному национальному русскому театру драмы имени Чингиза Айтматова и Бишкекскому городскому драматическому театру имени Асанбека Умуралиева», – говорится в сообщении.

Ольга Любимова также пригласила коллег из КР на съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани и презентацию Евразийской академии кинематографических искусств в Москве.

Кроме того, глава ведомства пригласила руководство музеев и галерей республики стать гостями фестиваля «Интермузей», а талантливых ребят – Международного Детского культурного форума. По традиции кыргызстанскую делегацию также ожидают на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325779/
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