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Общество

В 2024 году 3,7 тысячи кыргызстанцев купили товары в лизинг

В 2024 году 3,7 тысячи кыргызстанцев приобрели товары в лизинг. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.

Общая сумма товаров, полученных в лизинг, составила 6,6 миллиарда сомов. А предоставляли их 22 финансовых учреждения.

Больше всего в лизинг, по данным Нацстаткома, кыргызстанцы купили транспортных средств. Из общего количества товаров транспортные средства составляют 46 процентов. 26 процентов товаров, купленных в лизинг, — сельскохозяйственная техника, 20 процентов — строительно-дорожная техника, 8 процентов — прочие товары.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325708/
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