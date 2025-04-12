В 2024 году 3,7 тысячи кыргызстанцев купили товары в лизинг

В 2024 году 3,7 тысячи кыргызстанцев приобрели товары в лизинг. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.

Общая сумма товаров, полученных в лизинг, составила 6,6 миллиарда сомов. А предоставляли их 22 финансовых учреждения.

Больше всего в лизинг, по данным Нацстаткома, кыргызстанцы купили транспортных средств. Из общего количества товаров транспортные средства составляют 46 процентов. 26 процентов товаров, купленных в лизинг, — сельскохозяйственная техника, 20 процентов — строительно-дорожная техника, 8 процентов — прочие товары.