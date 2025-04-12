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Общество

ИИ в медицине. Российская компания готова инвестировать $20 миллионов

Российская компания намерена инвестировать $20 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицину Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

«Проект направлен на цифровизацию медицинских карт пациентов, внедрение интеллектуальной диагностики и подбор оптимального лечения на основе анализа данных», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в России эта система уже успешно работает, особенно в Москве, и реализуется в рамках государственной программы на федеральном уровне. В КР компания-инвестор будет сотрудничать с Министерством здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325674/
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