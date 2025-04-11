Как сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, в Кыргызстане осталось 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.

По данным ведомства, 14 ветеранов и инвалидов ВОВ проживают:

• Жайылский район — 3 человека,

• Первомайский район города Бишкека — 3 человека,

• Октябрьский район Бишкека — 3 человека,

• Аламединский район — 1 человек,

• Ат-Башинкский район — 1 человек,

• Сузакский район — 1 человек,

• Базар-Коргонский район — 1 человек,

• Ноокенский район — 1 человек.

Также в республике проживают 7 несовершеннолетних узников концлагерей: 5 человек — в городе Бишкеке, по одному в Жайылском районе и городе Джалал-Абаде.

Кроме того, 11 блокадников Ленинграда: 9 человек в столице, по одному проживают в Сокулукском районе и городе Балыкчи.