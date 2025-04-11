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Общество

В Кыргызстане цены на мясо остаются высокими

В Кыргызстане цены на мясо остаются высокими по сравнению с прошлым годом. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Согласно информации ведомства, по итогам марта в среднем 1 килограмм говядины продавался по 649,6 сома.

В Бишкеке средняя цена на говядину выше, чем по стране, — стоимость килограмма в столице составляет 677 сомов. В Баткене также этот вид продукта продается дороже, чем в других регионах, — по 650 сомов за килограмм.

Средняя цена баранины в марте составила 621,4 сома за килограмм. Самая высокая стоимость зафиксирована в Токтогуле, Джалал-Абаде, Раззакове, Баткене и Ноокате — около 650 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325624/
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