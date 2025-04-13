09:56
USD 87.45
EUR 99.89
RUB 1.04
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 13 апреля 2007 года

Самым теплым в Бишкеке было 13 апреля 2004 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,9 градуса.

Самым холодным — 13 апреля 1989-го, когда температура составила −2,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет 12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со среднемесячной температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со средней температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 13 апреля в столице малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325621/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 12 апреля 1940 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 6 апреля 2022 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 5 апреля 2004 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 30 марта 2018 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 29 марта 1962 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 23 марта 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 22 марта 1969 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 16 марта 1971 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 15 марта 2008 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 9 марта 1993 года
Популярные новости
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не&nbsp;навредить здоровью Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
В&nbsp;Кыргызстане вводят запрет на&nbsp;рыбалку во&nbsp;время нереста В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
В&nbsp;Бишкеке 13&nbsp;апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi В Бишкеке 13 апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi
В&nbsp;Бишкеке успешно провели операции по&nbsp;пересадке почек трем пациентам В Бишкеке успешно провели операции по пересадке почек трем пациентам
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
13 апреля, воскресенье
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 13 апреля 2007 года Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 13 а...
09:00
Неделя-24. В КР пресечена попытка захвата власти, и когда отключат горячую воду
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 апреля, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:01
Акция «Сад памяти» с участием дипломатов прошла в селе Кайырма
21:30
Корпорация Apple выпустит стеклянный смартфон к 20-летию iPhone
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 апреля: днем будет жарко
20:41
Из Бишкека в «Ала-Арчу» запустят прямые автобусные маршруты