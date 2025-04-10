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Общество

В Кыргызстане участились случаи сексуального насилия над детьми — Верховный суд

С 7 по 11 апреля с рабочим визитом в Кыргызстане находятся представители Комитета ООН по правам ребенка — заместитель председателя Браги Гудбрансон и член комитета Тувайба Ал-Барвани. Основной целью визита стали обсуждение актуальных вызовов в сфере защиты прав детей и укрепление международного сотрудничества.

Сегодня в Генеральной прокуратуре состоялась встреча делегации с представителями судебной и правоохранительной систем страны. Заместитель председателя Верховного суда Нургуль Бакирова представила доклад о роли судебной системы в защите прав несовершеннолетних.

По ее словам, в 2023 году в республике зарегистрировано 302 случая нарушения прав детей, а в 2024-м — уже 333. При этом значительный рост отмечается по линии сексуального насилия, особенно в отношении девочек от 14 до 18 лет.

Нургуль Бакирова подчеркнула, что наряду с физическим и психологическим насилием в поле зрения судебной системы находится и экономическое — в частности, уклонение от алиментных обязательств. Уголовный кодекс КР предусматривает строгие меры ответственности за уклонение от содержания несовершеннолетних детей.

Она выразила уверенность в необходимости дальнейшего развития правовых и институциональных механизмов в сфере защиты прав ребенка, а также подчеркнула важность межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в этой области.

Делегация ООН высоко оценила усилия КР в области защиты прав ребенка и выразила готовность к продолжению конструктивного диалога.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325613/
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