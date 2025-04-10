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Общество

В КР проводят исследование по болезни Паркинсона. Есть возможность провериться

В Кыргызстане проводят исследование по болезни Паркинсона. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила невролог, специалист двигательных расстройств Чолпон Шамбетова.

По ее словам, проект межгосударственный (КР — Германия).

«Мы работаем над тем, чтобы выявить случаи заболевания и как можно больше причин, которые приводят к болезни Паркинсона в Кыргызстане, потому, что кыргызская популяция никогда не была изучена. Наша задача — улучшить оказание помощи пациентам», — сказала Чолпон Шамбетова.

Она отметила, что если в семье у кого-то есть родные с болезнью Паркинсона, то вероятен риск заболеть.

«При желании провериться в республике проводится бесплатное обследование, можно сдать кровь и через некоторое время получить результаты. Это отличная возможность для наших граждан. По всей стране во всех государственных клиниках есть врачи, которые с нами на связи. В приоритете для бесплатного обследования на генетику — здоровые лица старше 45 лет», — подчеркнула специалист.

Болезнь Паркинсона — заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем. Заболевание неизлечимо, но его симптомы можно ослабить при помощи различных видов терапии и лекарств.

Напомним, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325570/
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