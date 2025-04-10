Трое сотрудников Налоговой службы привлечены к дисциплинарной ответственности

Налоговая служба сообщает о результатах рассмотрения обращений граждан и служебных расследований в отношении своих сотрудников за первый квартал 2025 года.

По данным ведомства, за указанный период от граждан и налогоплательщиков поступило восемь обращений, касающихся действий сотрудников налоговых органов. Из них семь поданы в письменной форме, одно — в электронной. На 1 апреля шесть из этих обращений рассмотрены, два находились на стадии рассмотрения.

Проверка по четырем заявлениям не подтвердила изложенные в них факты. Одно обращение передано в ГКНБ для дачи юридического заключения. По одному изложенные факты подтвердились, в результате чего сотрудник территориального налогового органа привлечен к дисциплинарной ответственности — ему объявлено замечание за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Кроме того, в течение первого квартала ГНС провела шесть служебных расследований, инициированных на основании представлений Генпрокуратуры и служебных записок структурных подразделений центрального аппарата службы. По результатам этих расследований два факта нарушений подтвердились, один не подтвердился, а четыре расследования еще продолжаются.

Вследствие подтвержденных нарушений служебной дисциплины меры дисциплинарной ответственности применены к двум сотрудникам территориальных налоговых органов: один понижен в должности, другому объявлен строгий выговор.

В ГНС подчеркнули, что среди всех поступивших за квартал обращений не зафиксировано жалоб или заявлений, содержащих сведения о коррупционных проявлениях со стороны сотрудников ведомства.