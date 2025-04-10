Многоярусную парковку на Орто-Сайском рынке достроят до конца мая

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев 9 апреля проинспектировал Орто-Сайский рынок на предмет благоустройства территории.

Отмечается, что по улице Безымянной на пересечении с улицей Жукеева-Пудовкина продолжается строительство многоярусной автостоянки на 252 машины.

Глава столицы поручил завершить строительные работы до конца мая, рассмотреть вопрос благоустройства прилегающей территории, провести ремонт детской площадки и футбольного поля возле жилых домов.



Также мэр проверил работу роторной парковки выше по улице Безымянной. Конструкция высотой в четыре этажа рассчитана на 10 легковых автомобилей. В настоящее время роторная парковка введена в эксплуатацию. Стоимость парковки составляет 25 сомов за первый час, и 25 сомов за каждый последующий час.



МП «Бишкекасфальтсервис» поручено рассмотреть обустройство подъездной дороги к роторной парковке для удобства горожан.



Кроме того, глава муниципалитета осмотрел новый мусоросортировочный пункт. На данный момент внутри Орто-Сайского рынка функционируют два пункта сортировки мусора, что значительно снижает нагрузку на вывоз ТБО.



Управлению по контролю за землепользованием поручено рассмотреть вопрос законности функционирующих объектов вокруг рынка, а также провести мероприятия по демонтажу самовольно установленных металлических ограждений.

