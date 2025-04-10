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Общество

Многоярусную парковку на Орто-Сайском рынке достроят до конца мая

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев 9 апреля проинспектировал Орто-Сайский рынок на предмет благоустройства территории.

Отмечается, что по улице Безымянной на пересечении с улицей Жукеева-Пудовкина продолжается строительство многоярусной автостоянки на 252 машины.

Глава столицы поручил завершить строительные работы до конца мая, рассмотреть вопрос благоустройства прилегающей территории, провести ремонт детской площадки и футбольного поля возле жилых домов.

Также мэр проверил работу роторной парковки выше по улице Безымянной. Конструкция высотой в четыре этажа рассчитана на 10 легковых автомобилей. В настоящее время роторная парковка введена в эксплуатацию. Стоимость парковки составляет 25 сомов за первый час, и 25 сомов за каждый последующий час.

МП «Бишкекасфальтсервис» поручено рассмотреть обустройство подъездной дороги к роторной парковке для удобства горожан.

Кроме того, глава муниципалитета осмотрел новый мусоросортировочный пункт. На данный момент внутри Орто-Сайского рынка функционируют два пункта сортировки мусора, что значительно снижает нагрузку на вывоз ТБО.

Управлению по контролю за землепользованием поручено рассмотреть вопрос законности функционирующих объектов вокруг рынка, а также провести мероприятия по демонтажу самовольно установленных металлических ограждений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325495/
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