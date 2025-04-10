Незаконное заключение. Актеру Чингизу Мамаеву выплатят 200 тысяч компенсации

Известному актеру Чингизу Мамаеву из бюджета будет выплачено 100 тысяч сомов компенсации за моральный ущерб и 100 тысяч сомов компенсации заработной платы.

Решение вынес 9 апреля Бишкекский городской суд. Об этом 24.kg сообщили родные актера.

По их данным, ранее заявление актера о выплате компенсации рассматривал Первомайский районный суд и вынес аналогичное решение. При этом заявление о возмещении материального ущерба за время содержания под стражей удовлетворено не было.

Чингиз Мамаев был задержан в апреле 2022 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера». В январе 2023 года Бишкекский городской суд изменил ему меру пресечения, отпустив под домашний арест.

Супруга актера Эльмира Тагаева ранее сообщала СМИ, что результаты биологической экспертизы оказались чистыми.

В апреле 2024 года Свердловский районный суд Бишкека вынес оправдательный приговор по делу Мамаева. Впоследствии это же решение оставили в силе Бишкекский городской суд и Верховный суд.

Как рассказали родственники актера, они подали иск в суд, требуя моральной компенсации с тех, кто ранее обвинял их в совершении преступления. «Но пока не известно, примет ли его суд к производству», — добавили они.