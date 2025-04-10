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Общество

С мая команда детских онкологов начнет выезды в регионы Кыргызстана

С мая команда онкологов начнет выезды по всем регионам Кыргызстана, чтобы проводить бесплатные осмотры и повышать осведомленность местных педиатров и специалистов о ранних признаках онкозаболеваний. Об этом сообщил заведующий отделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Султан Стамбеков на своей странице в Facebook.

По его словам, успешно завершились переговоры по реализации одной из ключевых инициатив — выездов онкологов в области для улучшения ранней диагностики онкологических заболеваний у детей.

«Благодаря поддержке коллеги из Всемирной организации здравоохранения Алины Алтымышевой и партнеров из фонда «Верю в чудо» в лице Улара Садвакасова мы уже начали готовить первую поездку. Приступаем к детальному планированию маршрутов, графика и информационной кампании. Особую благодарность выражаем Айсулуу Мамашовой — именно благодаря ее участию проект получил поддержку со стороны депутатов Жогорку Кенеша. Детская онкология — наш общий вызов», — написал Султан Стамбеков.

Он отметил, что выезды в регионы — это важный шаг к тому, чтобы каждый ребенок в Кыргызстане имел шанс на своевременную помощь и выздоровление.

По оценкам экспертов, в Кыргызстане заболеваемость должна быть в районе 200-250 детей на 100 тысяч населения. Фактическая выявляемость ниже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325483/
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