Кыргызстан работает над взаимным признанием цифровых документов в ЕАЭС

Кыргызстан работает над взаимным признанием цифровых документов в странах ЕАЭС. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов.

По его словам, в рамках интеграции с партнерами эта работа продолжается и уточнил, что в первую очередь с Казахстаном.

«Планируется взаимное признание цифровых документов. Все документы, которые есть в системе «Тундук», можно будет предъявлять на территории Казахстана — они будут признаваться как подлинные. Цифровые документы РК также будут признаваться на территории Кыргызстана», — добавил он.

По его мнению, это станет важным шагом к цифровой интеграции государств — членов союза и упростит доступ к госуслугам за пределами страны.