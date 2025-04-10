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Общество

Кыргызстан работает над взаимным признанием цифровых документов в ЕАЭС

Кыргызстан работает над взаимным признанием цифровых документов в странах ЕАЭС. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов.

По его словам, в рамках интеграции с партнерами эта работа продолжается и уточнил, что в первую очередь с Казахстаном.

«Планируется взаимное признание цифровых документов. Все документы, которые есть в системе «Тундук», можно будет предъявлять на территории Казахстана — они будут признаваться как подлинные. Цифровые документы РК также будут признаваться на территории Кыргызстана», — добавил он.

По его мнению, это станет важным шагом к цифровой интеграции государств — членов союза и упростит доступ к госуслугам за пределами страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325478/
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