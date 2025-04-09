Кыргызстанцам, живущим в РФ незаконно, нужно успеть легализоваться до 30 апреля

МИД Кыргызстана напоминает соотечественникам, незаконно проживающим в России, успеть легализоваться до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, указом президента Российской Федерации соотечественникам, незаконно проживающим в РФ, предоставлена возможность легализоваться с 1 января по 30 апреля.

МИД КР разработал собственный план мероприятий, в рамках которого проводится информационно-разъяснительная работа среди соотечественников с привлечением заинтересованных госорганов, региональных представительств президента, ДУМК, представительств КР в РФ, СМИ и соцсетей.

Кыргызские дипломаты и консульские работники в России используют свои ресурсы, активистов, известных блогеров и почетных консулов Кыргызстана для оказания юридических и консультационных услуг. В круглосуточном режиме работают телефоны горячей линии МИДа и представительств КР в РФ.