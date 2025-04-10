В Бишкеке 10 апреля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +25 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 20, 21;

9.00-18.00 — микрорайон «Аламедин-1» (промышленные абоненты), 9-й микрорайон, 8/3, 8/4 (улица Суеркулова), отрезки улиц Туюкской, Леваневского, Гагарина;

9.30-18.30 — отрезки улиц Новосоветской, Карбоз, Лесхозной, Балык-Кумара, Аманбаева, переулок Западный;

9.00-17.30 — отрезки улиц Маяковского, Элебесова, переулки Читинский, Керченский;

9.00-17.00 — отрезки улиц Коенкозова, Боконбаева, Аэропорт-2, Бакаева, Ажибека Баатыра, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Ак Шыйрак, Муромская), «Тынчтык», отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, улица Баялинова, 178, 172, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-17, Чуй-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), район «Красный строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Набережная, Севанская (Новая), Андижанская), телефонная станция, ОсОО «Канат», наркологический диспансер, детский сад № 25, базовая станция «Нур Телекома», колбасный цех, отрезки улиц Набережной, Бельской, переулки Берликский, Заравшанский, улицы Дубосековская, Рабочая, Гончарная, Ракетная, Чон-Курганская, 69 га, кирпичный завод;

9.00-15.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Алмамбет, Чубак, Ырчы-Уул, Каныкей, Ак-Талаа, Нооруз, Полевая, Эр-Табылды, Ак-Балта), детский сад № 172, школа № 85, базовая станция.

Холодной воды с 10.00 до 22.00 не будет:

в районе, ограниченном улицами Алыкулова, Кустанайской, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Рыскулова, Интергельпо, проспектом Дэн Сяопина, линией железной дороги;

в районе, ограниченном улицами Юбилейной, Горького, Садовой, БЧК;

в жилых районах «Военный городок», «Кызыл-Аскер», жилмассиве «110-й квартал», микрорайоне «Достук». Подробнее

Памятные даты

Международный день движения сопротивления

Фото из интернета. Памятник партизанам, погибшим в бою 25 июня 1944 года возле села Еремия, в Болгарии

Отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Движение сопротивления организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.

Самыми распространенными были антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на транспорте и предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных данных для армий антифашистской коалиции, партизанская война. Высшей формой движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание.

Наибольший размах движение сопротивления приобрело на территории Советского Союза, в Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран.

День братьев и сестер

Фото из архива Антонины Шевченко. Антонина и Валентина Шевченко

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник — День братьев и сестер.

Традиция отмечать этот день 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля — день рождения ее сестры.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Абсамат Масалиев

Фото из интернета. Абсамат Масалиев

Родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991-го — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990 года — председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992-го — лидер Партии коммунистов Кыргызстана.

За заслуги награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Содружество», орденом «Манас» III степени, многими медалями.

В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности Абсамату Масалиеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

10 апреля 2008-го выпущена марка из серии «Герой Кыргызской Республики» с изображением Абсамата Масалиева. В честь него названы проспекты и улицы в Бишкеке, Оше, Караколе, Кызыл-Кие, Таш-Кумыре, айыльный округ в Кадамджайском районе. Бюст Абсамата Масалиева установлен на Аллее выдающихся государственных деятелей в Бишкеке и на центральной площади Баткена.

Фото из интернета. Марка с изображением Абсамата Масалиева

Умер 1 августа 2004 года.

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