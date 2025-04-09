На альтернативной автодороге север – юг будут построены две дополнительные галереи и три эстакадных моста. Такое решение принято по результатам многолетних научных наблюдений, проводимых на опасных участках дороги, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, работы будут проводиться с 331-го по 924-й и с 338-го по 410-й километр дороги, где будут построены две галереи для защиты от крупных, объемных лавин. Также в связи с необходимостью строительства трех эстакадных мостов дополнительные работы будут вестись с 332-го по 656-й, с 339-го по 385-й, с 339-го по 907-й километр.

Кроме того, в рамках данного проекта планируется строительство 25 километров объездной дороги от сел Барпы до Сафаровки.

Сообщается, что работы будут выполнены примерно в период строительства 2025-2026 годов.

«Из-за этого планы проведения церемонии открытия альтернативной автомагистрали север – юг в мае 2025 года были отложены по причинам, указанным выше. Церемония открытия дороги запланирована на 2026 год», — говорится в сообщении.