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Общество

Официальное открытие автодороги север — юг откладывается на 2026 год

На альтернативной автодороге север – юг будут построены две дополнительные галереи и три эстакадных моста. Такое решение принято по результатам многолетних научных наблюдений, проводимых на опасных участках дороги, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, работы будут проводиться с 331-го по 924-й и с 338-го по 410-й километр дороги, где будут построены две галереи для защиты от крупных, объемных лавин. Также в связи с необходимостью строительства трех эстакадных мостов дополнительные работы будут вестись с 332-го по 656-й, с 339-го по 385-й, с 339-го по 907-й километр.

Кроме того, в рамках данного проекта планируется строительство 25 километров объездной дороги от сел Барпы до Сафаровки.

Сообщается, что работы будут выполнены примерно в период строительства 2025-2026 годов.

«Из-за этого планы проведения церемонии открытия альтернативной автомагистрали север – юг в мае 2025 года были отложены по причинам, указанным выше. Церемония открытия дороги запланирована на 2026 год», — говорится в сообщении.

Общая протяженность альтернативной автомагистрали, соединяющей север и юг страны и имеющей стратегическое значение, составляет 433 километра.

Около 200 километров из них построены на территориях, где раньше не было дорог. Также на перевале Кок-Арт построен самый длинный в Кыргызстане тоннель и построены два эстакадных моста. После ввода дороги в эксплуатацию доехать из Джалал-Абада в Балыкчи можно будет за шесть часов (время в пути в настоящий момент составляет 13 часов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325380/
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