Тимуру Тангатарову 27 лет, по образованию психолог. Несколько лет назад случайное объявление на улице Бишкека привело его в Венгрию. В настоящее время молодой человек живет в Ясберене и работает на производственном предприятии. О своем новом опыте он рассказал 24.kg.

Фото из архива собеседника. Тимур Тангатаров

— Чем вы занимались в Бишкеке?

— Я окончил Московский онлайн-университет «Синергия», после чего поступил в Национальную академию дополнительного профессионального образования, где получил второе образование.

Проводил курсы в области психологии, тренинги по повышению квалификации для педагогов, работал в различных проектах, в том числе в ЮНИСЕФ, как тренер для школьников по жизненным навыкам, ораторскому мастерству и так далее.

— Что вас привело в психологию?

— В рамках одного проекта можно было познакомиться с разными людьми, вдохновиться успешными примерами. Среди них оказался психотерапевт Михаил Мунькин — руководитель центра «ИнтерАктив». Социальные работники поговорили с ним и предложили меня, 16-летнего, взять волонтером. Он мне очень помог в жизни — и работой, и образованием, и крышей над головой. Я окончил вечернюю школу, Михаил Леонидович оплатил мне первые два года учебы в онлайн-университете. Занятия шли дистанционно, потому что нужно было как-то зарабатывать на жизнь.

Он меня обучал гештальт-терапии, телесно ориентированной терапии и многим другим направлениям в психологии, отправлял к своим коллегам, чтобы я мог обучаться и расти.

Так я окончил бакалавриат, сейчас учусь дистанционно в магистратуре. В следующем году, если все успешно пройдет, поступлю в аспирантуру.

Фото из архива собеседника. Тимур Тангатаров

— Вообще, я не собирался уезжать за границу. Планировал написать в Кыргызстане программу для преподавателей, работать в этой сфере. Все получилось спонтанно. Однажды шел по городу и увидел объявление частного агентства занятости о работе в Европе, зашел узнать подробнее без серьезных намерений.

Там сказали, что отправляют в Венгрию работать на автозавод. Услуги за подготовку визы, документов и трудоустройство стоили $500. Через три недели мне позвонили и сказали, что все готово, можно улетать. Так я оказался в декабре 2022 года в Венгрии обычным трудовым мигрантом. Сейчас живу в небольшом городке Ясберене, примерно в 80 километрах от Будапешта.

Фото из архива собеседника. Тимур Тангатаров

— На самой первой работе пришлось очень сложно. Я на таких предприятиях ранее не работал. Был опыт на мясокомбинате, но это совсем другое. Вокруг чужие люди, совершенно непонятная речь, я не понимал, что делать, куда идти... После 12-часовой смены возвращался в комнату в общежитии, где нас было семеро — из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

В итоге через 10 дней меня уволили, сказав, что я никудышный работник. Мой куратор-венгр отправил меня в другое место, где я очень быстро освоился. Там были русско- и англоговорящие, стало комфортнее. Я работал на лазерном станке, вырезая из металла фигурки на автомобили.

Но тут возникла другая ситуация. В 2022 году, будучи еще в Кыргызстане, я давал видеоинтервью, в котором рассказал о своем ВИЧ-статусе. О нем я узнал случайно в 15-летнем возрасте, когда был у врача после аварии, но точная причина заражения до сих пор не известна. Сейчас я принимаю терапию, у меня неопределяемая вирусная нагрузка.

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Тогда я осознавал, что о моем статусе станет известно широкому кругу лиц и мой шаг приведет к определенным последствиям. К примеру, начал получать сообщения от родителей учеников, которые говорили, что не хотели бы видеть меня в проекте, но к тому моменту я уже уволился.

Так вот, оказалось, что именно то интервью посмотрели и за пределами Кыргызстана, в том числе некоторые соотечественники, мои соседи по комнате. Они начали жаловаться куратору, мол, такой, как я, должен жить отдельно, и, вообще, требовали меня уволить, как угрозу для общества. Куратор им сказал: «Ребята, не забывайте, что вы находитесь в Европе и такие вещи тут не принято обсуждать, более того, нельзя дискриминировать человека, иначе вас могут депортировать». Он переселил меня в отдельную комнату, появилось мое личное пространство.

Однако я так и не смог найти общий язык со многими нашими соотечественниками, поэтому стал больше общаться с венграми, начал учить венгерский. На лазерном станке я проработал четыре месяца, после чего куратор посоветовал устроиться в другое место. Он узнал, что я говорю на английском языке и имею высшее образование, поэтому отправил во французскую компанию, которая занимается производством дисплеев для автомобилей, радио и так далее.

Там я проработал 1,5 года на складе. За это время мой уровень венгерского заметно улучшился, и я стал лидером одной из производственных линий. Последние три месяца этим и занимаюсь.

Фото из архива собеседника. Тимур Тангатаров

В Будапеште, если честно, мне не очень нравится, а вот в Ясберене комфортнее. Это небольшой (как наша Кара-Балта) промышленный городок.

Тут у меня простая, понятная работа, нет тревоги, что осудят. Если здесь единицы могут меня дискриминировать как узкоглазого, то мне это легче переживать, чем ту дискриминацию, с которой я сталкивался в Кыргызстане. Из двух зол я выбрал менее эмоциональное.

— Что можете рассказать о Венгрии?

— Когда люди говорят о Венгрии, они думают зачастую только о Будапеште. А тут так много других городов, где намного интереснее!

Люди, родившиеся в 1950-1970-х, знают несколько фраз по-русски, могут спеть некоторые русские песни, потому что в свое время находились под сильным влиянием Советского Союза. Поэтому культура старшего поколения не сильно отличается от нашей. В этом плане я был удивлен. «Эл эмне дейт?», кстати, тут тоже есть. Молчи, лишнее не болтай, будь скромным и так далее.

Молодежь в крупных городах раскрепощенная и более смелая, чем в КР, а вот в деревнях более закрытая. Это сильный контраст.

Если у нас есть культ высшего образования, то тут его нет. Говорят, что это дорого, большинство оканчивают 12 классов и идут работать. К высшему образованию тут многие приходят к 25 годам. Они сначала лучше поработают, посмотрят жизнь, а потом пойдут учиться.

Фото из архива собеседника. Тимур Тангатаров

В Кыргызстане люди обычно сами ищут работу, а в Венгрии можно подать документы в рекрутинговые центры, и вам подберут вакансии. Редко, когда трудоустраиваются напрямую. С одной стороны, это очень удобно — если вас уволят с одного завода, то компания трудоустроит в другое место. Обычно поиск работы занимает от одного дня до трех недель. Дольше человек без работы не сидит.

С 14 лет ученики на летних каникулах месяц проводят на предприятиях. До 18 лет они как минимум четырежды успевают пройти такую летнюю практику. За отработанный месяц получают зарплату, но работают всего четыре часа в день. В результате к моменту окончания школы уже имеют представление о работе.

Я заметил, что на заводах люди могут работать по 20-30 лет и даже поколениями — сначала мать работает, потом ее дочь пришла, а со временем и внучка приходит на практику.

К примеру, предприятие существует 25 лет, директора меняются, логотипы, а работники стабильно продолжают трудиться. Как так? Неужели ни разу не хотелось сменить место работы? «А зачем? Лет через 10, может, сменится владелец и будем что-нибудь другое производить», — услышал я такой ответ...

По Венгрии довольно доступны путешествия. Можно заплатить в пересчете на сомы 5 тысяч и получить месячный проездной билет на любой транспорт — поезд, метро, автобус. Можно в любой уголок страны съездить, прогуляться, посмотреть. Я вдоль и поперек проехал, познакомился с культурой, заглянул в университеты и организации, которые могут быть мне полезны.

— В Европе люди общаются, дружат, воспринимают болезнь адекватно, как, допустим, сахарный диабет. Просто диабетики принимают инсулин, а я — свои препараты.

Получаю терапию по страховке. В Венгрии врач включается в процесс, если что-то серьезное, а в основном с пациентами работают медсестры: берут анализы, выписывают рецепты. Я к ним хожу раз в три месяца.

— Чего не хватает вдали от родины?

— Тех дней, когда я заходил в класс и проводил занятия, а также прогулок по Ботаническому саду по улице Горького и гор — в Венгрии их практически нет.

Фото из архива Тимура Тангатарова. Знакомство с новой культурой

— Свою жизнь я планирую все же посвятить психологии, буду и дальше обучаться, чтобы дойти до профессуры.

Хочу обратно вернуться, когда буду уже более весомым. Бакалавров и магистров в области психологии пруд пруди, поэтому хочется получить такое образование, чтобы меня брали на работу, несмотря на мой статус.

Хочу преподавать в университете. Преподавание — моя страсть, все остальное в принципе везде одинаково: еда естся, жизнь проживается. А то, что мне нравится, хочется и важно — педагогика, преподавание, обучение, исследование, оно в Кыргызстане.

В Венгрии есть одна программа, на которую поступают в том числе граждане Казахстана и Кыргызстана, студентов обеспечивают жильем и небольшой стипендией. Но дистанционно обучаться нельзя. Для меня важна подработка, а такая возможность есть на контрактном обучении на венгерском языке. На английском учеба стоит в несколько раз дороже, плюс у меня не настолько хорош он. Поэтому с лета планирую посещать курсы венгерского языка, чтобы успешно поступить в университет.