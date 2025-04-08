Минэнерго Кыргызстана разъяснило механизм будущего повышения тарифов

Министерство энергетики представило детальный план реформирования тарифной политики в сфере теплоснабжения на 2025-2030 годы. Новая среднесрочная политика, проект которой уже разработан, предусматривает поэтапное повышение тарифов для населения до уровня полной себестоимости к 2028-му.

В ведомстве подчеркивают, что этот шаг — вынужденная мера, направленная на спасение критически изношенной инфраструктуры и устранение бюджетной дискриминации.

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Как отмечает Минэнерго, действующая тарифная политика (2021-2025 годов) установила для населения тариф на отопление в 1 тысячу 560 сомов за гигакалорию для квартир площадью до 80 квадратных метров. Как заверили в ведомстве, эта цифра значительно ниже реальной себестоимости производства и доставки тепла.

Последствия такой политики, по мнению министерства, оказались плачевными по этим причинам:

Ежегодный дефицит средств. Теплоснабжающие предприятия хронически недополучают средства, необходимые для нормальной работы и развития. Критический износ оборудования. Большая часть тепловых сетей отработала свой нормативный срок службы (25 лет). Средств, заложенных в текущие тарифы, хватает лишь на латание дыр — на замену около 6-7 километров труб в год при необходимом минимуме 20 километров. Темпы старения инфраструктуры катастрофически опережают темпы ее обновления. Торможение развития. На фоне активного строительства нового жилья подключение к изношенным сетям становится все более проблематичным.

Образующийся дефицит теплоснабжающих компаний покрывается двумя основными путями: прямыми субсидиями из республиканского бюджета и перекрестным субсидированием за счет тарифов на электроэнергию.

Министерство энергетики рассказало, что только в 2024-м на субсидирование тепловой энергии из госбюджета выделено около 4,3 миллиарда сомов.

«Эти деньги могли бы пойти на строительство школ, больниц или на адресную помощь малоимущим слоям населения», — подчеркивают в Минэнерго.

Вместо этого они направляются на поддержание искусственно заниженных тарифов на тепло, которым пользуется ограниченная часть населения, преимущественно в крупных городах (Бишкек и Ош) — зачастую в более благополучных районах.

«Республиканский бюджет формируется за счет налогов всех граждан, включая жителей отдаленных регионов, не имеющих доступа к центральному отоплению. Сложившаяся система субсидирования является дискриминационной», — отмечается в справке Минэнерго.

Более того, сравнение стоимости отопления разными видами топлива показывает явный перекос.

Отопление квартиры в 80 квадратов в месяц (среднее за пять месяцев ОЗП) обходится:

центральное отопление — 2 тысячи 184 сома;

электричество (свыше 700 киловатт-часов) — 3 тысячи 931,5 сома;

уголь (по максимальной цене) — 3 тысячи 864 сома;

природный газ — 4 тысячи 537,8 сома.

Таким образом, пользователи центрального отопления платят за комфорт без усилий (не нужно покупать уголь, топить печь, выносить золу) в два раза меньше, чем те, кто отапливается другими ресурсами.

Как будет работать повышение?

Новая среднесрочная тарифная политика на 2025-2030 годы, разработанная во исполнение указа президента от 3 апреля 2024-го о прекращении субсидирования теплоснабжения к 2028 году и в соответствии с Законом «Об электроэнергетике» (требующим отражения полной стоимости в тарифах), предлагает следующий механизм:

Для населения (квартиры/дома до 80 квадратных метров):

с 1 июня 2025 года тариф составит 25 процентов от реальной себестоимости тепловой энергии;

с 1 июня 2026-го — 50 процентов от себестоимости;

с 1 июня 2027 года — 75 процентов от себестоимости;

с 2028-го по 2030-й — 100 процентов себестоимости.

Для населения (квартиры/дома свыше 80 квадратов):

тариф будет сразу установлен на уровне 100 процентов себестоимости (предположительно с 1 июня 2025 года).

Для небытовых потребителей (промышленные, бюджетные, прочие):

тариф будет устанавливаться на уровне 100 процентов себестоимости.

В Минэнерго особо подчеркивают, что себестоимость — это не фиксированная величина для всей страны. Она рассчитывается индивидуально для каждого теплоснабжающего предприятия и зависит от множества факторов, в первую очередь от вида используемого топлива (уголь, газ, мазут, электричество).

В качестве примера приводятся расчетные данные по МП «Бишкектеплоэнерго» на 2024 год:

Себестоимость тепла, выработанного на природном газе, — 6 тысяч 700,57 сома/гигакалория.

Тариф для населения (до 80 квадратов) с 1 июня 2025-го (25 процентов): 1 тысяча 675,1 сома/гигакалория.

Себестоимость тепла, выработанного на угле, — 6 тысяч 889,31 сома/гигакалория.

Тариф для населения (до 80 квадратов) с 1 июня 2025 года (25 процентов): 1 тысяча 722,3 сома/гигакалория.

Себестоимость тепла, выработанного на электрической энергии, — 8 тысяч 170,39 сома/гигакалория.

Тариф для населения (до 80 квадратов) с 1 июня 2025-го (25 процентов): 2 тысячи 42,6 сома/гигакалория.

Таким образом, даже на первом этапе повышения (25 процентов от себестоимости) итоговый тариф для потребителей, подключенных к разным котельным одного и того же предприятия, может отличаться. Итоговые цифры себестоимости на этот год и последующие периоды будут утверждаться уполномоченным госорганом по регулированию ТЭК.