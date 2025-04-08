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Общество

В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов

Власти Кыргызстана хотят ввести лимит на количество мечетей, молельных комнат, храмов и других религиозных объектов в населенных пунктах. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Государственная комиссия по делам религии отмечает, что в 2021 году начала кампанию по проведению учетной регистрации ранее построенных, но не зарегистрированных религиозных объектов на территории страны.

В ходе проводимой кампании было выявлено 644 объекта, осуществляющих свою деятельность без учетной регистрации.

«На начало 2023 года было выявлено еще более 200 строящихся религиозных объектов. При этом с каждым днем увеличивается поток обращений в местные государственные администрации и органы местного самоуправления об оказании финансовой помощи для завершения строительства религиозных объектов. Строительство религиозных объектов ведется без объективного учета потребности населения, зачастую в одном населенном пункте может действовать до 10 объектов религиозного назначения, которые также находятся на близком друг от друга расстоянии», — говорится в сообщении.

В этой связи возникает необходимость в определении предельного количества объектов религиозного назначения в населенных пунктах, добавили в ведомстве.

Проектом постановления кабмина предлагается при проектировании данных зданий исходить из следующих параметров:

  • в селах расстояние между ними должно быть не менее 2 километров;
  • в айыльных аймаках – не менее 3 километров;
  • в городах – не менее 4 километров.

В случае одобрения проекта нормативы не будут распространяться на уже построенные объекты религиозного назначения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325203/
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