Американская поп-звезда Дженнифер Лопес выступит с концертами в Астане. Офис певицы опубликовал расписание ее выступлений на лето 2025 года.

Фото СМИ. Американская поп-звезда Дженнифер Лопес выступит с концертами в Астане

Уже известно, что Джей Ло выйдет на сцену 1 августа. В столицу Казахстана она приедет из Абу-Даби в рамках своего мирового турне Up All Night. Концерт JLo состоится на «Астана Арене».

«Этим летом у меня будет несколько особенных концертов. Очень жду встречи с вами. Мы не виделись слишком долго. Это лето будет классным», — написала Дженнифер Лопес в своем Instagram.

В мировом турне американской поп-звезды значатся 17 городов мира, включая Астану.

Первые концерты поп-звезды состоятся в курортных городах — Стамбуле, Анталье и Шарм-эль-Шейхе. Она посетит также европейские города — Кадис, Малагу, Мадрид, Барселону, Варшаву, Будапешт, Бухарест.

Из стран Центральной Азии JLo побывает только в Казахстане. Из Астаны певица отправится в Ереван — в заключительный город турне.