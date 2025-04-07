Торговая война. Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами

Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50 процентов, если Пекин не отменит ответные меры на тарифы США, пишет Meduza.

«Кроме того, все переговоры с Китаем относительно запрошенных ими встреч с нами будут прекращены», — добавил президент США.

Агентство Bloomberg отмечает, что если США введут дополнительные тарифы в отношении импорта из Китая, совокупный сбор на товары из этой страны может превысить 100 процентов.

Трамп в начале апреля ввел пошлины на товары из других стран, в том числе из Китая. Размер тарифов на китайские товары составил 34 процента.

Для Пекина это уже третья волна пошлин со стороны Вашингтона с момента вступления Трампа на второй президентский срок. Каждый раз сборы суммируются, и на данный момент весь китайский импорт обложен 54-процентной пошлиной.

В ответ власти Китая объявили, что с 10 апреля введут дополнительные пошлины в 34 процента на весь американский импорт.